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Spor

Emre Belözoğlu'dan Gökhan Gönül açıklaması

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Ankaragücü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 20:56 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 20:56
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Fenerbahçe 11'inde sağ bekte Ozan Tufan'la başlamasıyla ilgili olarak konuşan Emre Belözoğlu, "Kazanmak zorundayız. Ankaragücü büyük ve önemli bir camia. Ligde kalmak istiyorlar. Bizim de tek amacımız kazanmak. Oyuncu tercihleri maça göre değişebilir ama beraber oynama alışkanlığı oluşan oyuncularla geçmek istiyorum bu süreci. Gökhan Gönül'ün 1-1.5 haftadır ağrıları vardı. Fizik olarak daha net oyuncularla oynamak istiyoruz. Erzurum maçında Ozan'dan istediğimiz performansı aldık. Bireysel performansların takım oyununa olumlu katkı sağladığı bir maç izleriz inşallah." diye konuştu.

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