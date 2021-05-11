İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2021 Salı / 29 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2925
  • EURO
    10,105
  • ALTIN
    488.987
  • BIST100
    1444.87
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Belözoğlu'dan işgalci İsrail'e tepki: Kudüs'teki zulme göz yumanlara yazıklar olsun
Spor

Emre Belözoğlu'dan işgalci İsrail'e tepki: Kudüs'teki zulme göz yumanlara yazıklar olsun

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarını kınadı.

AA11 Mayıs 2021 Salı 21:09 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 21:09
ABONE OL

Emre Belözoğlu, Demir Grup Sivasspor'a karşı oynayacakları maç öncesinde beIN Sports'a açıklamalarda buldu.

Kudüs'ten gelen görüntülerin dünyanın kanını dondurduğunu söyleyen Belözoğlu, "Bunun dini, ırkı ve inancı yok. İnanca saygısı olmayanların dünyada bence yeri de yok. Bu görüntüleri görmekten çok üzgünüm. Kudüs'teki bu zulme göz yumanlara da yazıklar olsun demekten başka söyleyecek bir şeyim yok." şeklinde konuştu.

Belözoğlu ayrıca "Dün İdlib'de verdiğimiz şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ömür boyu bu acıyı yaşayacak ailesine sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.