Emre Belözoğlu'dan sürpriz imza! Resmen bitti bu iş

Başakşehir'deki başarılı performansıyla alkış toplayan Emre Belözoğlu'na İtalya'dan talip çıktı. Emre Belözoğlu'na Serie B ekibi Brescia'nın talip olduğu iddia edilirken turuncu-lacivertliler ise genç teknik adamla yeni sözleşme imzalamak istiyor.
İtalya basınında yer alan haberlere göre; Serie B ekiplerinden Brescia'nın başkanı Massimo Cellino, Başakşehir ile önümüzdeki yaz sözleşmesi sona erecek olan Emre Belözoğlu'nu teknik direktörlüğe getirmek istiyor.
BAŞAKŞEHİR YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Başakşehir ise başarılı performansıyla beğeni toplayan Emre Belözoğlu'nu takımda tutmak istiyor. Turuncu-lacivertliler 2023'ün yazında sözleşmesi sona erecek olan 41 yaşındaki teknik adamla yeni sözleşme imzalamaya yakın.
Emre Belözoğlu, 15. sıradan aldığı Başakşehir'i 4. sıraya getirerek Avrupa potasına sokmayı başardı. 41 yaşındaki genç teknik direktör, turuncu-lacivertliler ile 29 resmi maça çıkarken 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak maç başına 1.90 puan ortalamasını yakaladı.
Star Gazetesi