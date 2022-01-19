Emre Belözoğlu'lu Başakşehir, Kayseri'de ilk yenilgisini aldı

19 Ocak 2022 Çarşamba 20:15 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 20:15

Süper Lig'de 22. hafta maçında Yukatel Kayserispor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Yukatel Kayserispor oldu.

Yukatel Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Uğur Demirok kaydetti.

Son 6 haftada kaybetmeyen ve iç sahada arka arkaya üç maçını kazanan Yukatel Kayserispor puanını 31'e yükseltti. Emre Belözoğlu ile ligde çıktığı 13. maçta ilk kez kaybeden Medipol Başakşehir 34 puanda kaldı.

Süper Lig'de hafta sonu Yukatel Kayserispor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Medipol Başakşehir, Göztepe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada Okaka'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Gulbrandsen'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

30. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Yasir Subaşı'nın kaleye paralel gönderdiği ortada, Mustafa Pektemek uygun pozisyonda topu ıskaladı. Mustafa'yı geçen topu takip eden Cardoso da kale alanı içerisinde dokunamayınca meşin yuvarlak auta gitti.

31. dakikada Başakşehir'de Serdar Gürler sakatlanarak yerini Emre Çolak'a bıraktı.

37. dakikada Tolga Ciğerci'nin pasında topla buluşan Emre Çolak'ın uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak yan filelere temas ederek auta gitti.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

73'üncü dakikada Onur Bulut'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top rakip takımın savunmasından sekerek, Uğur Demirok'un önüne düştü. Demirok'un kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. (1-0)

79'uncu dakikada topla buluşan Mane'nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şut üst direğe çarparak, auta gitti.

90+3'üncü dakikada Deniz Türç'ün kaleye çektiği şut yan direğe çarptı. Topu ardından Kayserispor savunması uzaklaştırdı.

Mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazandı.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Mehmet Salih Mazlum

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung, Onur Bulut, Yasir Subaşı, Uğur Demirok, Hosseini, Abdulkadir Parmak, İbrahim Akdağ (Dk. 66 Attamah), Cardoso (Dk. 46 Mane), Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Kemen), Gavranovic (Dk. 61 Emrah Başsan), Mustafa Pektemek (Dk. 90 İlhan Parlak)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Junior, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 86 Lucas De Lima), Leonardo Da Silva, Tolga Ciğerci (Dk. 76 Epureanu), Ndayishimiye, Serdar Gürler (Dk. 31 Emre Çolak), Deniz Türüç, Okaka, Aleksic (Dk. 76 Chadli), Gulbrandsen (Dk. 86 Atabey Çiçek)

GOL: Dk. 73 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: İbrahim Akdağ, Abdulkadir Parmak (Yukatel Kayserispor), Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Epureanu (Medipol Başakşehir)