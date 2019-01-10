Emre Belözoğlu'na FETÖ soruşturması FETÖ’NÜN futbol yapılanmasına ilişkin dava devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç’ın da aralarında yer aldığı 6 sanığın bulunduğu FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin dava kapsamında Medipol Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu hakkında soruşturma yürütüldüğü bildirildi.