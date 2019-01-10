Emre Belözoğlu'na FETÖ soruşturması
FETÖ’NÜN futbol yapılanmasına ilişkin dava devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç’ın da aralarında yer aldığı 6 sanığın bulunduğu FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin dava kapsamında Medipol Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu hakkında soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
- StarSpor
Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında yürütülen soruşturmaya ilişkin savcılık yazısının mahkemeye ulaştığı belirtildi. Yazıda Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal hakkında ise takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.
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