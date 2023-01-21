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Spor

Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir 11'inde 5 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadıkları Fatih Karagümrük maçına göre Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı.

IHA21 Ocak 2023 Cumartesi 16:16 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir 11'inde 5 değişiklik
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre Kasımpaşa karşısında 5 değişikliğe gitti. Belözoğlu; Şener Özbayraklı, Ndayishimiye, Szysz, Mesut Özil ve Chouiar yerine Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Serdar Gürler'e görev verdi.

Turuncu-lacivertliler, Kasımpaşa karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

"Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Daniel Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler ve Philippe Keny"

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