İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2023 Pazar / 20 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,973
  • EURO
    20,1921
  • ALTIN
    1140.37
  • BIST100
    5384.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına tepki! ''Bizim de ailemiz, annemiz var''
Spor

Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına tepki! ''Bizim de ailemiz, annemiz var''

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 2-0 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada siyah-beyazlı taraftarlara tepki gösterdi.

12 Mart 2023 Pazar 21:43 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına tepki! ''Bizim de ailemiz, annemiz var''
ABONE OL

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Başakşehir'de Emre Belözoğlu, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Maçın 8 dakikalık duraklama bölümünde Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve tribünler arasında gerginlik yaşandı. Belözoğlu, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarda bu konu hakkında konuştu.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINA YAKIŞMIYOR"

"Beşiktaş büyük bir camia. Beşiktaş taraftarına yakışmıyor, bizim de ailemiz, annemiz var. Kendilerine yakıştırıyorlar, yakışmıyor. Tertemiz bir annem, eşim var. Beşiktaş'a gönül verenler hassaslardır, yakışmadı. Teknik adam olarak ilk defa Beşiktaş'a kaybettim."

"TERBİYESİZLİĞİMİZ OLMADI"

"Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı. Buraya gelenler, ahlaktan ve çok ağır olacak belki ama haysiyetten yoksun. Bu tavırla olmaz. Beşiktaş'ı ve Şenol Hoca'yı tebrik ederim. Söyleyebileceğim şey bu."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.