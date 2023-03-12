Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Başakşehir'de Emre Belözoğlu, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Maçın 8 dakikalık duraklama bölümünde Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve tribünler arasında gerginlik yaşandı. Belözoğlu, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarda bu konu hakkında konuştu.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINA YAKIŞMIYOR"



"Beşiktaş büyük bir camia. Beşiktaş taraftarına yakışmıyor, bizim de ailemiz, annemiz var. Kendilerine yakıştırıyorlar, yakışmıyor. Tertemiz bir annem, eşim var. Beşiktaş'a gönül verenler hassaslardır, yakışmadı. Teknik adam olarak ilk defa Beşiktaş'a kaybettim."

"TERBİYESİZLİĞİMİZ OLMADI"



"Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı. Buraya gelenler, ahlaktan ve çok ağır olacak belki ama haysiyetten yoksun. Bu tavırla olmaz. Beşiktaş'ı ve Şenol Hoca'yı tebrik ederim. Söyleyebileceğim şey bu."