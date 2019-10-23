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Emre Belözoğlu'ndan büyük fedakarlık! Konyaspor maçı için özel hazırlık yaptı

Kaburgasındaki kırığa rağmen Denizlispor deplasmanında forma giyen kaptan Emre Belözoğlu fedakarlığa devam ediyor.

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Kaburgasındaki kırığa rağmen Denizlispor deplasmanında forma giyen kaptan Emre Belözoğlu fedakarlığa devam ediyor... Alınan bilgilere göre sağlık kurulu, 39 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme yaparak, "Konyaspor maçında dinlen" önerisinde bulundu.

Emre Belözoğlu, sağlık kurulunun bu önerisini kibarca geri çevirdiği ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun, "Şu an ağrılarım var ama takımı yalnız bırakamam. Kendimi iyi hissediyorum. Konyaspor maçında oynayacağım" yanıtını verdiği ifade edildi.

Bu arada Emre Belözoğlu, Denizlispor maçı sonrası "Kaburgamda kırık var. Sonradan bir yumuşama falan yok. Bunu acıtasyon haline getirmenin anlamı yok. Oynayabiliyorsam, sorun yok. Kaybetmenin acısını mı, mağlubiyetin acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim. Kazanmak güzel, inşallah sonuna kadar gider" sözleriyle dikkat çekti.

(Sporx)

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