Emre Belözoğlu'ndan büyük sürpriz! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Başakşehir, Emre Belözoğlu ile adeta şahlandı. Emre Belözoğlu, ligin başında düşme hattına çok yaklaşan ve umutların bitme noktasına geldiği turuncu-lacivertlileri 15. sıradan alarak 4.sıraya kadar getirdi.

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EMRE BELÖZOĞLU, BAŞAKŞEHİR'İ İPTEN ALDI

Bu sezon Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve 8. haftada Aykut Kocaman ile yolları ayıran Başakşehir'de teknik direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu, takımı ipten aldı. Geldiğinden bu yana 51 puan toplayan Emre Belözoğlu takımı 4. sıraya kadar yükseltti.

AVRUPA UMUDU DOĞDU

Belözoğlu, 15. sırada olan ve küme düşme hattına çok yaklaşan Başakşehir'i ara transfer döneminde yaptığı takviyeler ile 4. sıraya çıkardı. Turuncu-lacivertliler ligi ilk 4'te bitirmeyi başarırsa Avrupa Kupaları'na gidecek.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN PERFORMANSI

Emre Belözoğlu, Başakşehir'in 27 resmi maça çıktı. 41 yaşındaki genç hoca, bu karşılaşmalardan 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.