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Spor

Emre Belözoğlu'ndan Danijel Aleksic'e kesik!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'inden 1 değişiklik yaparak Adana Demirspor karşısına çıktı.

IHA9 Ocak 2023 Pazartesi 17:22 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu'ndan Danijel Aleksic'e kesik!
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, son oynadıkları Gaziantep maçının 11'ine göre Adana Demirspor müsabakasında 1 değişikliğe gitti. Belözoğlu, Adana temsilcisi karşısında Danijel Aleksic'in yerine cezası biten Mahmut Tekdemir görev verdi.

Turuncu-lacivertliler, Adana Demirspor mücadelesine şu 11 ile sahaya çıktı:

"Volkan Babacan - Ömer Ali, Duarte, Touba, Lucas Lima - Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Deniz Türüç - Stefano Okaka"

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