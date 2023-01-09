Emre Belözoğlu'ndan Danijel Aleksic'e kesik!

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, son oynadıkları Gaziantep maçının 11'ine göre Adana Demirspor müsabakasında 1 değişikliğe gitti. Belözoğlu, Adana temsilcisi karşısında Danijel Aleksic'in yerine cezası biten Mahmut Tekdemir görev verdi.

Turuncu-lacivertliler, Adana Demirspor mücadelesine şu 11 ile sahaya çıktı:

"Volkan Babacan - Ömer Ali, Duarte, Touba, Lucas Lima - Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Deniz Türüç - Stefano Okaka"