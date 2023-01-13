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Spor

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ağır darbe! Şimdi Ali Koç düşünsün

Emre Belözoğlu, teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir'de ara transfer çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertlilerin genç hocası Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin de istediği oyuncunun transferini bitiriyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi13 Ocak 2023 Cuma 20:14 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ağır darbe! Şimdi Ali Koç düşünsün
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Emre Belözoğlu, transferde Fenerbahçe'nin de istediği yıldız golcüye dikti. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir, sarı-lacivertlilerin de peşinde olduğu Fedor Smolov'u bitirmeye hazırlanıyor.

EMRE BELÖZOĞLU, TRANSFERDE ATAĞA KALKTI

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Hasan Ali Kaldırım ile yollarını ayıran, Philippe Paulin Keny'i Çaykur Rizespor'a kiralamaya hazırlanan ve Epruanu ile yollarını ayırmayı planlayan turuncu-lacivertlilerin peşinde olduğu isim de belli oldu.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN FENERBAHÇE'YE ÇALIM

Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu, gözünü Fenerbahçe'nin de istediği Fedor Smolov'a dikti. İstanbul ekibinin Dinamo Moskova forması giyen 32 yaşındaki Rus golcünün transferini 3-4 milyon euro civarında bonservis bedeliyle bitirmeye hazırlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Teknik direktör Emre Belözoğlu, bu sezon Başakşehir'in başında çıktığı 30 resmi maçtan 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak maç başına 2.13 puan ortalamasını yakaladı.

Star Gazetesi

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