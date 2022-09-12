Emre Belözoğlu'ndan ilk 11'de 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in altıncı haftasında Beşiktaş'a konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Corendon Alanyaspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Junior Caiçara, Serdar Gürler ve Stefano Okaka'nın yerine, Ömer Ali Şahiner, Bertrand Traore ve Philippe Kenny'ye ilk 11'inde şans verdi.

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Yossouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Bertrand Traore, Berkay Özcan, Münir ve Philippe Kenny ilk 11'iyle çıktı.

TRAORE VE KENNY LİGDE İLK KEZ 11'DE



Medipol Başakşehir'in yeni transferleri Bertrand Traore ve Philippe Kenny, Süper Lig'de ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de çıktı.

İki oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan Corendon Alanyaspor maçında ikinci yarıda oyuna girmiş ve ilk kez turuncu-laciverti formayı giymişti.

Traore, Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İskoç ekibi Hearts'i deplasmanda 4-0 yendiği maçta da ilk 11'de yer almıştı.

MESUT ÖZİL KADRODA YOK



Medipol Başakşehir'de hastalıktan çıkan ve antrenman eksikliği bulunan Mesut Özil kadroda yer almadı.

Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde ise Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Patryk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ahmed Touba, Stefano Okaka ve Junior Caiçara yer aldı.