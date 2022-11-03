Emre Belözoğlu'ndan ilk 11'de 4 değişiklik

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. ve son maçında İskoçya temsilcisi Hearts'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, grupta son oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Fiorentina maçına göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir ve Münir'in yerine Hasan Ali Kaldırım, Ahmed Touba, Bertrand Traore ve Serdar Gürler'e ilk 11'de şans verdi.

Belözoğlu takımını sahaya, Muhammed Şengezer, Junior Caiçara, Leo Duarte, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Youssouf Ndayishimiye, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Traore, Serdar Gürler ve Stefano Okaka ilk 11'iyle sürdü.

İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir maç kadrosunda yer almadı.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Münir, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Berkay Özcan, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Lucas Lima ve Yasin Yağız Dilek yer aldı.

KARŞILAŞMAYI BİN İSKOÇ TARAFTAR İZLEDİ



Medipol Başakşehir ile Hearts arasında oynanan karşılaşmada İskoç taraftarlar da tribünde yer aldı.

Yaklaşı bin Hearts taraftarı, deplasmanda oynadıkları mücadelede takımlarını destekledi.