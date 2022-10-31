Emre Belözoğlu'ndan ilk 11'de 5 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe karşılaşmasına göre ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Deniz Türüç, Bertrand Traore ve Stefano Okaka'nın yerine, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Youssouf Ndayishimiye, Münir ve Keny'ye ilk 11'inde şans verdi.

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Junior Caiçara, Leo Duarte, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Youssouf Ndayishimiye, Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Münir ve Keny ilk 11'iyle çıktı.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ise Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Lucas Lima, Danijel Aleksic, Bertrand Traore, Azubuike, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Ahmed Touba ve Stefano Okaka yer aldı.

MAHMUT TEKDEMİR VE BİGLİA KADRODA YOK



Medipol Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Lucas Biglia maç kadrosunda yer almadı.

Turuncu-lacivertli ekipte cezalı Deniz Türüç de takımındaki yerini alamadı.

TAKIMLARDAN CUMHURİYET BAYRAMI PANKARTI



Müsabaka öncesi seremoniye hakemler ve iki takımın oyuncuları, ortak pankart ile çıktı.

Karşılaşma öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın zeminine çıkan hakemler ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan pankart taşıdı.

Seremonide spor basınının 97 yaşında vefat eden duayenlerinden Halit Kıvanç anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.