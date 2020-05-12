İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0175
  • EURO
    7,5944
  • ALTIN
    384.301
  • BIST100
    98232.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Belözoğlu'ndan memleketine yardım
Spor

Emre Belözoğlu'ndan memleketine yardım

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu Ramazan ayında memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

DHA12 Mayıs 2020 Salı 10:13 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 10:13
ABONE OL

Anne tarafından Maçkalı olan Emre Belözoğlu, Kızılay tarafından belirlenen 200 aileye 400 TL’lik yardım paketleri gönderdi. 80 bin TL’lik yardımda bulunan Belözoğlu memleketini unutmadı. Özellikle yaşlı ve ihtiyaç sahibi insanlara yardımlarda bulunmaya özen gösteren milli oyuncu son olarak da memleketi Trabzon’da ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Öte yandan tecrübeli isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' için kulübü Fenerbahçe’de öncülük yaparak yardım toplamıştı. Bu süreçte sağlık çalışanları için de çalışmalar yapan Belözoğlu, son olarak çocukluğunun geçtiği Zeytinburnu Gökalp Mahallesi’ndeki Yenidoğan Güneşspor Kulübü için yeni bir bina yaptırıp kulüp yönetimine teslim etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ''Anneler Günü'' paylaşımı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.