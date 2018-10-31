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Emre Belözoğlu'ndan Oğuz Kağan Güçtekin'e ziyaret

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre MKE Ankaragücü müsabakasında sakatlanan ve ameliyat edilen Oğuz Kağan Güçtekin'i Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu yalnız bırakmadı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre MKE Ankaragücü  müsabakasında sakatlanan ve ameliyat edilen Oğuz Kağan Güçtekin'i takım arkadaşları yalnız bırakmadı.

Antrenman sonrası Oğuz Kağan'ın tedavi gördüğü Liv Hospital'a giden  futbolcular, genç oyuncuya destek oldu. Teknik heyet, idari menajer Onur Başar ve  oyuncuların yer aldığı ziyarette Oğuz Kağan'a üzerinde "Geçmiş olsun" yazılı ve  tüm takımın imzaladığı forması hediye edildi.

Ayrıca Başakşehir forması giyen eski F.Bahçeli Emre Belözoğlu,  genç oyuncu Oğuz Kağan'ı yalnız bırakmadı.

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