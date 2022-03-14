İSTANBUL 6°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2022 Pazartesi / 11 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8004
  • EURO
    16,2689
  • ALTIN
    931.237
  • BIST100
    2087.84
Spor

Emre Belözoğlu'ndan Okaka sürprizi!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta deplasmanda berabere kaldıkları Beşiktaş maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Antalyaspor karşısına çıktı. Başakşehir'in en golcü ismi olan Okaka yedekler arasında maça başladı.

IHA14 Mart 2022 Pazartesi 16:22 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 16:22
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir, Antalyaspor'u ağırlıyor. Bu mücadelede turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, geçen hafta Beşiktaş karşılaşmasının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Trezeguet sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, ligde 10 golü bulunan Okaka yedekler arasında maça başladı.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Antalyaspor müsabakasına şu 11 ile çıktı:

"Volkan Babacan, Junior Caicara, Ravil Tagir, Leonardo Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Pizzi, Ömer Ali Şahiner, Nacer Chadli."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.