Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk sözü

05.01.2020 13:42 - Güncelleme: 05.01.2020 13:42

Belek Kampı öncesi Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Sarı-Lacivertli camiaya seslendi, “İki kupaya birden talibiz. Camianın şampiyonluk özlemini bitireceğiz” dedi. Taraftarın uzun süredir şampiyonluk hasreti çektiğine işaret eden tercübeli futbolcu, “Geçen sezon büyük bir travma yaşadılar. Düşme hattında verilen mücadele Sarı-Lacivertli renklere gönül verenleri bir hayli üzdü. Ancak bu sezon her şey farklı olacak. Yeni bir takım oluşturuldu. Bu nedenle ilk yarıyı adaptasyon süreci olarak değerlendirdik. Her şeye rağmen yine de iyi bir ilk yarıyı geride bıraktık. Deplasman maçlarında aldığımız sonuçlardan dolayı eleştirildik ama diğer takımlarla mukayese edince, yine de kendimizi başarılı görüyoruz. Takım olarak el ele verip hem camianın hem de taraftarımızın şampiyonluk hasretini bitireceğiz. İki kupayı birden müzemize götüreceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Kopmalar mutlaka olacaktır’

İlk yarı sonunda oluşan puan cetveline de değinen kaptan Emre, “En az 7-8 takım zirvede sıralandı. Biz de kendimize 4. sırada yer bulduk. Sivasspor ilk yarıda çok başarılı bir grafik çizdi. Ancak ikinci yarının başlaması ile birlikte kopmaların olacağını tahmin ediyorum. Eğer iyi başlarsak, ikinci yarıda yarıştan kopmayacağımızdan eminim. Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere iki kupaya birden talibiz. Kupada önce Kayserispor karşısına çıkacağız, ardından Süper Lig’de Gaziantep deplasmanına gideceğiz. Bu iki maçın ardından Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçları bizim için zorlu karşılaşmalar olacak. Her maçı tek tek düşünüp, ona göre tedbirlerimizi alacağız” yorumunu yaptı.

‘Kendimi bomba gibi hissediyorum’

Ağrılarının zaman zaman sürdüğünü de sözlerine ekleyen milli futbolcu, “Ancak artık büyük problemler yaşayacağımı zannetmiyorum. Kısaca kendimi bomba gibi hissediyorum. Belek Kampı’nda yeni bir bütünlük oluşturup, ikinci yarıda başarıya koşan bir takım seyrettireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

‘Muriç’ten çok şeyler bekliyorum’

İlk devrede harika bir performans gösteren Vedat Muriç’i de unutmayan tecrübeli orta saha oyuncusu, “Onun bize olan katkısı yadsınamaz. En büyük kozumuz ve gol silahımızdı. Ben ikinci yarıda da Muriç’ten çok şey bekliyorum. Ona vereceğimiz destek, takıma yapacağımız katkı sezon sonundaki konumumuzu belirleyecek” dedi.

‘Sağlıklı bir yıl olsun’

Emre, “Yeni yılın tüm ülkeye ve spor camiasına bolluk ve başarı getirmesini de temenni ediyorum. Biz futbolcular için en önemlisi ise sakatlanmadan geçecek bir yıl. Umarım sezonu sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde tamamlar, istediğimiz hedeflere de birer birer ulaşırız” açıklamasını yaptı.

(Fanatik)