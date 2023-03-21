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Spor

Emre Belözoğlu'nu yıkan haber! Süper Lig'de sürpriz gelişme

Emre Belözoğlu için Başakşehir'de işler yolunda gitmiyor. Avrupa'dan elenen ve son 7 resmi maçtan da galibiyet alamayan turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

21 Mart 2023 Salı 18:57 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu'nu yıkan haber! Süper Lig'de sürpriz gelişme
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Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu için işler yolunda gitmiyor. Avrupa'dan elenen ve son 7 resmi maçta da kazanamayan turuncu-lacivertlilerde Emre Belözoğlu için başkan Göksel Gümüşdağ sürpriz bir karar aldı.

EMRE BELÖZOĞLU İÇİN İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Gent'e elenen Başakşehir'de Emre Belözoğlu için işler yolunda gitmiyor. Genç teknik adamın çalıştırdığı turuncu-lacivertliler son 7 resmi maçta da galibiyet yüzü göremedi. İstanbul ekibi, ligde puan tablosunda 6. sıraya kadar geriledi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ "DUR" DEMEYECEK

Turuncu-lacivertlilerde artık geleceği tartışılan Emre Belözoğlu için istifa edeceği iddiaları gündemde. Öte yandan başkan Göksel Gümüşdağ'ın da istifası durumunda genç çalıştırıcıya karşı gelmeyeceği ve takımda kan değişikliğine gitmek istediği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında bu sezon şu ana kadar 40 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 22 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan 42 yaşındaki teknik adam maç başına ortalama 1.88 puan ortalaması yakaladı.

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