Emre Belözoğlu'nun QPR'dan transferi Osayi Samuel'i İngilizler istiyor

18 Mart 2022 Cuma 13:29 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 13:29

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, Sarı-Lacivertli forma altında en iyi dönemini geçirirken, performansı da Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI



Mecburiyetten sağ bekte oynayan Bright Osayi-Samuel başarılı bir performans sergiledi. Genç oyuncuya İngiltere'den teklifler gelmeye başladı.

KARAR YENİ HOCANIN

Fenerbahçe yönetimi, Osayi için şu aşamada hiçbir kulüple pazarlık masasına oturmuyor. Kararı yeni teknik adama bırakıyorlar.

KALIRSA SAĞ BEKTE DEVAM

24 yaşındaki futbolcu kariyerine sarı-lacivertli kulüpte devam ederse gelecek sezonda da önde değil sağ bekte oynayacak.

MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLMESİ BEKLENİYOR

Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 36 maça çıkıp 2 gol atan ve 3 asist yapan Osayi'nin yükselen performansı sonrası Nijerya Milli Takımı'na davet edilmesi bekleniyor.