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Spor

Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetine katılacak.

26 Haziran 2021 Cumartesi 10:27 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 10:28
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Fenerbahçe'de son 10 hafta teknik direktör olarak görev yaptıktan sonra Başkan Ali Koç tarafından yola devam edilmeme kararı alınan Emre Belözoğlu, A Milli Takım'ın teknik kadrosuna katılıyor.

Sarı-lacivertlilerle yolları ayırdıktan sonra Çeşme'de tatil yapan Belözoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi. Güneş, Belözoğlu'na, "Seninle çalışmak istiyorum. Dünya Kupası yolculuğunu beraber yapalım" dedi. Bu teklife Emre Belözoğlu sıcak baktı.

Önümüzdeki hafta Ay-Yıldızlı ekibin patronu ile bir görüşme daha yapacak olan 40 yaşındaki çalıştırıcı, son kararını açıklayacak.

Bu arada Şenol Güneş'in ekibine bir ismi daha katacağı öğrenildi.

Sabah

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