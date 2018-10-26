Emre Bol: Fenerbahçe'de üst düzey iki yönetici tekme tokat kavga etti

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kaldığı maç öncesinde Sarı lacivertli ekip için şok bir iddia gündeme geldi.

İşte Emre Bol'un açıklamaları;

"Samandıra'da bazı sıkıntılar var. Şimdi mesela Samandıra'da Comolli'nin bazı yetkilerinin elinden alındığını duyuyoruz ama sadece Samandıra'da değil, yönetim içerisinde de bazı sıkıntılar var.

TEKME TOKAT KAVGA

"Duyuyorum bazı şeyleri ve kulaklarıma inanamıyorum. Tuhaf tuhaf şeyler duyuyorum. İki tane yönetici kulüp binasının içerisinde tekme tokat birbirlerine giriyorlar. Arkasından yine iki tane farklı yönetici... Onlar da bayağı seslerin yükseldiği bir tartışma sonrası tekme tokat kavga edecek pozisyonlara geliyorlar.

KOCA KOCA İŞ ADAMLARI

Futbolcular genç insanlar. Bunları bu genç insanlar yapsa cahilliğine verirsin, 'adrenalini yüksek, maçtan çıktı, antrenmandan çıktı, kavga etti' dersin. Koca koca iş adamlarının tekme tokat kavga etmesi ne demek ya!

CEBİNDEN PARA VERDİ ADAM

Ali Bey'le ilgili olumsuz bir şey söylemek istemiyorum. Neden? Çünkü iyi niyetle yaklaşıyor, cebinden bir sürü para verdi adam. Bak şimdi forma sponsoru da kendileri oldular. Yani bir şeyler yapmaya çalışan çaba gösteren bir adam var ama öte yandan dışarıdan olaylara bakan herkes bir yönetim acziyeti olduğunu, yönetimde sıkıntılar olduğunu düşünür.

AYIP YA

İki tane Galatasaraylı yöneticinin tekme tokat kavga ettiğini hiç duydunuz mu? Koca koca kelli felli iş adamları bunlar ayıp ya!

Kavgaya sebep ise yetki karmaşası gösteriliyor. 'Sen benden daha yetkilisin, ben senden daha yetkiliyim' tartışmaları... Yöneticilerin isimlerini vermek de şu anda istemiyorum ama önümüzdeki günlerde isimlerini de vereceğim.