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Emre Can İtalya'yı karıştırdı

Emre Can'ı satış listesine koydular haberini yapan İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'a Juventus taraftarlarından büyük tepki geldi.

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TM Dijial Haber Merkezi
 
4 sezon Liverpool’da oynadıktan sonra geçen yıl Juventus’a gelen ve siyah beyazlı formayla 28 maça çıkıp 4 gol 1 asist yapan Emre Can hakkında yapılan transfer haberleri İtalyan taraftarları çıldırttı.
 
JUVENTUS TARAFTARLARINDAN BÜYÜK TEPKİ
 
Ülkenin en prestijli gazetelerinden biri olan Corriere dello Sport, Emre Can için ‘Juventus onu satış listesine koydu, Alman kulüpleri devrede’ iddialarını ortaya atarken, taraftarların bu haberlere gösterdiği aşırı tepki dikkatlerden kaçmadı. Orta sahada oynadığı futbol ve sergilediği başarılı performansla parmak ısırtan 25 yaşındaki yıldızın takımdan ayrılmasını istemeyen Juventus taraftarları Dello Sport'u topa tutarken, Emre’nin de şu anda öyle bir düşüncede olmaması yüreklere su serpti.
 
Corriere dello Sport'a hedef alan yorumlarda bulunan Juventus fanları Emre Can için;
 
- Bu bir çılgınlık
- Khedira’yı tutup Emre’yi satmak ahmaklıktır
- Bu habere hiçbir taraftar inanmaz, yaptığınız iş gazetecilik değildir
- Patarici bu kadar deli olamaz tepkisini koydular

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