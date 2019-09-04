İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Emre Can, Devler Ligi kadrosunda yer almadığını öğrenince hocası hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türk asıllı Alman futbolcu, Sarri'yi dürüst olmamakla suçlayarak "Oldukça kızgınım. Benim için çok büyük bir şok oldu çünkü kendisi bana bu konuda söz vermişti. Ancak kadroda olmadığımı bir dakika bile sürmeyen bir telefon görüşmesiyle öğrendim. Bana listede olmamamla alakalı hiçbir sebep sunmadı" ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain'den teklif aldığı konuşulan Türk asıllı Alman yıldız, teklifi doğrularken, "Paris beni isteyen takımlardandı ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak şartıyla Juve'de kalmaya karar vermiştim" dedi.