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Spor

Emre Can'a Premier Lig'den dev teklif

Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Juventus'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ı kadrosunda görmek istiyor.

İHA20.01.2020  19:03 - Güncelleme: 20.01.2020  19:03

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Everton'da Teknik Direktör Carlo Ancelotti, orta sahasını güçlendirmek istiyor.

Premier Lig ekibinde bu bağlamda öne çıkan isim ise Juventus'ta forma giyen Emre Can. 2018-2019 sezonunda Juve formasıyla çıktığı 37 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen, bu sezon ise yeteri kadar şans bulamayan 26 yaşındaki oyuncu da bu transfere sıcak bakıyor.

30 milyon Euro vermeye hazır

Andre Gomes'in sakatlığı sonrası ilk alternatif olarak 26 yaşındaki futbolcuyu belirleyen Everton, bu transfer için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Inter, Manchester United ve Tottenham gibi takımların da hedefindeki Emre'den iyi bir bonservis bedeli almak isteyen İtalyan temsilcisi de gelecek tekliflere açık.

İngiliz medyasına göre Emre Can için mutlaka bir girişimde bulunacak olan Everton, aynı zamanda da kadro yapılandırmasına giderek bazı futbolcularıyla yollarını ayıracak.

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