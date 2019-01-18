Emre Çolak iddialarını yalanlayan Galatasaray, forvet transferiyle ilgili açıklama yaptı

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Transfer gündemimizde eski futbolcumuz Emre Çolak ile ilgili herhangi bir düşünce ve girişim bulanmamaktadır. Forvet transferi ile ilgili çalışmalarımız, kısa süre içinde sonuçlandırılmak üzere, çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Galatasaray'ımız, kimi olumsuz algı operasyonlarına rağmen, 22. şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir"