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Spor

Emre Çolak, Deportivo La Coruna'ya geri dönüyor

Uzun yıllar altyapısından yetiştiği Galatasaray'da forma giyen, daha sonra ise Deportivo La Coruna ve Al Wahda'da forma fiyen 1991 doğumlu Emre Çolak, Deportivo'ya dönüyor.

Fanatik30.12.2019  17:19 - Güncelleme: 30.12.2019  17:19
Altyapısında yetiştiği Galatasaray 2016'ya kadar oynayan, daha sonra ise La Liga'da Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak, 2018'de Suudi Arabistan ekibi Al Wahda'ya transfer olmuştu. Burada istediğini bulamayan ve şu anda boşta olan 28 yaşındaki Emre Çolak, yeniden İspanya'da forma giyecek.

Tecrübeli futbolcu, İspanya 2. Ligi'nde son sırada yer alan eski ekibi Deportivo La Coruna ile anlaştı. Emre Çolak, 5 aylığına Deportivo'da oynayacak. Yetenekli futbolcu, yarın imza için İspanya'ya gidecek.

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