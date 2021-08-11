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Spor

Emre Demir ve Doğan Alemdar'a teklif yağıyor!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Emre Demir ve Doğan Alemdar'ın transferi için yurt içi ve yurt dışında birçok kulüple görüşme yaptıklarını açıkladı.

DHA11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:52 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:52
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Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, genç futbolcular Emre Demir ve Doğan Alemdar'ın transferiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu ilgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok" dedi.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, orta saha oyuncusu Emre Demir ve kaleci Doğan Alemdar'ın transferiyle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Gözbaşı açıklamasında, "Genç yıldızlarımızın transferi ile ilgili yurt içi ve dışından yoğun haberler geliyor. Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu ilgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok. Tek doğru kaynak kulübümüzden yapılacak açıklamadır. Beklemede kalalım" ifadelerine yer verdi.

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