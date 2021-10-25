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Spor

Emre Kılınç: Oynayan, oynamayan herkesin performansı yükseliyor

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Emre Kılınç, açıklamalarda bulundu.

25 Ekim 2021 Pazartesi 19:32 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 19:32
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Galatasaray'da Emre Kılınç, Beşiktaş maçı öncesi takımın son durumuna değindi.

Morallerinin yüksek olduğunu kaydeden Emre Kılınç, "Gidişatımız, performansımız son haftalarda çok iyi. Avrupa'daki galibiyetler, liderlik motivasyonumuzu tavana çıkardı." dedi.

Oynamamayı sorun etmediğini belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Oynayan, oynamayan herkesin performansı yükseliyor. 11 kişi oynayacak, kadro kalabalık. Oynayan oyuncuların performansı yükseldikçe, arkadakilerin performansı da yükseliyor. İnşallah hepimiz maksimum katkıyı veririz." ifadelerini kullandı.

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