26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0977
  • 6,8045
  • 249.667
  • 83.675
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Emre Kılınç'tan Sivasspor'a kötü haber

Göztepe maçında sakatlanan genç oyuncunun kaburgasında çatlak ve kıkırdak hasarı oluştu. Sporcu fıtığı da bulunan Emre, ameliyat edilecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile yapılan maçta sakatlanan Demir Grup Sivasspor'un genç oyuncusu Emre Kılınç'ın kaburgasında çatlak ve kıkırdak hasarı oluştuğu bildirildi.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Emre Kılınç'ın sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, ligin 32. haftasındaki Göztepe maçında rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında aldığı darbeyle 7'nci kaburgasında çatlak ve kıkırdak hasarı oluştuğunun aktarıldığı açıklamada, "Oyuncumuz ayrıca daha önceki sporcu fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyata yönlendirildi. Emre, cuma günü sabah Fulya Acıbadem Hastanesinde ameliyat olacak. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

(AA)

Trafikte motosikletle 8 büyük koli taşıdı... O anlar kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Aliyev'e kutlama mesajı

Başkan Erdoğan'dan Aliyev'e kutlama mesajı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Atina açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Atina açıklaması

LGS giriş belgeleri yayınlandı

LGS giriş belgeleri yayınlandı

Bakan'dan kritik uyarı: Son tarih 28 Mayıs

Bakan'dan kritik uyarı: Son tarih 28 Mayıs

'YSK beni de mağdur etmiştir'

'YSK beni de mağdur etmiştir'

'Sandık kurullarının usulsüz oluşması tam kanunsuzluk halini oluşturmaz'

'Sandık kurullarının usulsüz oluşması tam kanunsuzluk halini oluşturmaz'

Sıcak gelişme... PKK'nın kritik ismi yakalandı

Sıcak gelişme... PKK'nın kritik ismi yakalandı

'Türkiye Akdeniz'de hiçbir oldu bittiye müsaade etmez'

'Türkiye Akdeniz'de hiçbir oldu bittiye müsaade etmez'
 

POPÜLER HABERLER

Kemal Sunal´ın filmi Rusya´da gerçek oldu

Kemal Sunal´ın filmi Rusya´da gerçek oldu

Bill Gates'in favori kitapları

Bill Gates'in favori kitapları

Turistler için özel olarak hazırlanıyor

Turistler için özel olarak hazırlanıyor

Her sene geliyorlar, mahallenin simgesi oldular

Her sene geliyorlar, mahallenin simgesi oldular

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA