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Spor

Emre Kocadağ açıkladı! Beşiktaş 100. yıl formasını giyecek

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla siyah beyazlı ekibin Gaziantep FK ile yapacağı maçta 100. yıla özel tasarlanan formayı giyeceğini duyurdu.

30 Ekim 2023 Pazartesi 16:24 - Güncelleme:
Emre Kocadağ açıkladı! Beşiktaş 100. yıl formasını giyecek
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Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçına Cumhuriyet'in 100. yılına özel formayla çıkması yönündeki sorun giderildi. Siyah-beyazlılar maça özel tasarlanan formayla çıkacak.

Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı kırmızı formayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) zamanında bildirmedi. Harekete geçen Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı başvuru kabul edildi. Bu kararın ardından Beşiktaş, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan formasıyla sahaya çıkabilecek.

Öte yandan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün takımı bu akşam Cumhuriyet özel forması ile sahada. Çok Yaşa Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.

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