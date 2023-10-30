Emre Kocadağ açıkladı! Beşiktaş 100. yıl formasını giyecek

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçına Cumhuriyet'in 100. yılına özel formayla çıkması yönündeki sorun giderildi. Siyah-beyazlılar maça özel tasarlanan formayla çıkacak.

Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı kırmızı formayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) zamanında bildirmedi. Harekete geçen Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı başvuru kabul edildi. Bu kararın ardından Beşiktaş, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan formasıyla sahaya çıkabilecek.

Öte yandan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün takımı bu akşam Cumhuriyet özel forması ile sahada. Çok Yaşa Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.