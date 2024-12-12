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Spor

Emre Kocadağ: Aday olmayacağım

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Emre Kocadağ, bu ay yapılacak olağanüstü seçimde aday olmayacağını söyledi.

12 Aralık 2024 Perşembe 18:12 - Güncelleme:
Emre Kocadağ: Aday olmayacağım
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Beşiktaş'ın eski yöneticisi Emre Kocadağ, bu ay gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul ile ilgili açıklamada bulundu.

Kocadağ, 29 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimde aday olmayacağını açıkladı. Emre Kocadağ ayrıca, mayıs ayındaki seçim için ekibiyle çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Emre Kocadağ, "Bu seçimde aday olmayacağım. Her iki adayımıza başarılar dilerim. Seçilecek olan başkan ve yönetime desteğe hazırım. Mayıs seçimi için ekibimizle çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ ADAY VAR

Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurul için şu ana kadar Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı başkan adaylıklarını açıkladı.

MAYISTA YİNE SEÇİM

Beşiktaş, bu ay yapılacak olağanüstü seçimin ardından mayıs ayında bu kez olağan genel kurula gidecek ve bir kez daha başkanını seçecek.

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