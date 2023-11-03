İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2023 Cuma / 20 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4053
  • EURO
    30,1974
  • ALTIN
    1814.73
  • BIST100
    7638.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Kocadağ başkan adaylığı sinyali verdi!
Spor

Emre Kocadağ başkan adaylığı sinyali verdi!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, yapılacak başkanlık seçimi için adaylık sinyali verdi. Kocadağ, 'Ben hazırım' dedi.

3 Kasım 2023 Cuma 11:31 - Güncelleme:
Emre Kocadağ başkan adaylığı sinyali verdi!
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, 3-10 Aralık'ta yapılacak seçimi bekliyor.

Siyah-beyazlılarda yapılacak seçimde şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim Hasan Arat oldu.

EMRE KOCADAĞ: "BEN HAZIRIM"

Beşiktaş'ta başkan adayı olabileceği belirtilen Emre Kocadağ'dan da adaylık sinyali geldi. Kocadağ, yaptığı açıklamada "Hazırım" mesajı verdi.

Emre Kocadağ, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Ben hazırım! Güçlü bir yönetim ve güçlü bir kadro ile..." sözlerini kullandı.

AHMET NUR ÇEBİ ADAY OLACAK MI?

Öte yandan Beşiktaş'ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini söyledi.

Çebi, "Henüz kararımı vermedim. Önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı vereceğim. Üç gündür aday olmamı isteyenlerce telefonum susmuyor ama ben şahsi duygularla hareket etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.