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Spor

Emre Kocadağ: Beşiktaş'a operasyon çekildi

Süper Lig'in 27. haftasında derbide Fenerbahçe'yi 4-2 yenen Beşiktaş'ta yönetici Emre Kocadağ, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

2 Nisan 2023 Pazar 23:29 - Güncelleme:
Emre Kocadağ: Beşiktaş'a operasyon çekildi
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Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na yönelik sert açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalar:

"SÜREKLİ BEŞİKTAŞ ALEYHİNE"

"Sezonun en önemli maçına yapay zekayı kullanmayıp, manuel zeka ile atanan Halil Umut Meler... VAR hakemi Alper Ulusoy. Bunlar hiç değişmiyor. Bunlar hep Beşiktaş aleyhine karar veriyor. Beşiktaş'a yapılmak istenen operasyonu sahada bizler takım olarak geri çevirdik.""

"BU KARAR VİCDANLARA SIĞMIYOR"

"TFF'nin ligden çekilen takımların maçları için verdiği kararın doğru olmadığını söyledik. Kamuoyu oluştu. Kamuoyu adalet çağrısı yapıyor. Bu karar vicdanlara sığmıyor."

"BEŞİKTAŞ'A OPERASYON ÇEKİLDİ"

"Kazandık ama sahada olanları herkes gördü. "Beşiktaş'ı yarış dışına itelim, bu söylemlerden vazgeçsinler" diye bir operasyon çekildiğini düşünüyoruz."

"GEREKEN CEVABI VERDİK!"

"Manuel zekaya gereken cevabı verdik, gerekirse bir daha veririz. Beşiktaş büyük camia, önünü kesmeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele eder."

"TFF'YE BAŞVURACAĞIZ!"

"TFF'ye gerekli başvuruları yapacağız, bunun da takipçisi olacağız. TFF'den cevap gelmedi. Büyük ihtimalle derbinin sonucunu, bu haftaki maçların sonucunu beklemişlerdi. Bu hafta TFF'nin kararı düzelttiğine yönelik haberi almak istiyoruz."

"ADALET ÇAĞRISI YAPANLAR..."

"Kulüpler Birliği'nde fikrini değiştirenler var, değiştirmek zorunda kalanlar var. Adalet çağrısı yapanlar var, ama bazıları kendilerine göre hesap yapıyor."

"BİZE ÇÖZÜM REÇETESİ BULSUNLAR"

"Biz sezon bittiğinde, rakiplerimizden daha çok deplasmana gitmiş olacağız! Biz puan istemiyoruz, biz adalet istiyoruz. Bize çözüm reçetesi sunsunlar."

"SENE SONUNA KADAR GİDERİZ!"

"Sene sonuna kadar mücadelemizi yapacağız! Lig sonuçlanmadan karar vermeleri lazım herhalde!"

"BAŞKANIMIZA TEPKİ GÖSTERDİLER!"

"Geçen sene 'Genç hakemler gelsin' dedi Ahmet Nur Çebi ama kimse destek vermedi, biz kötü olduk. Şimdi bütün camialar birleşmiş durumda. Her derbiye aynı hakem veriliyorsa, demek sorun var!"

"ALLAH'IN ADALETİ ŞAŞMAZ"

"Bizi yarış dışında bırakarak, susturmaya çalıştılar. Herkesin adaleti şaşıyor ama Allah'ın adaleti şaşmıyor! Çevrilmez maç çevriliyor, penaltı kaçıyor. İşte bunu da değerlendirmeleri gerekiyor."

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