Emre Kocadağ: Beşiktaş'ın karşısında organize bir ekip var

6 Kasım 2021 Cumartesi 22:26 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 22:26

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Lig yarışı hakkında konuşan Emre Kocadağ "Milli araya morali bozuk bir şekilde gidiyoruz. Sene başından beri sakatlıklar, eksik oyuncular... Bir süredir takım olarak oynamayı beceremedik. Taraftarımız takımdan daha iyisini bekliyor, haklılar. Hocamıza güveniyoruz. Lig maratonu çok uzun bir maraton. Beşiktaş takımı, geçen sene yaptıklarının üzerinde bir performans gösterebilecek kabiliyete sahip. Beşiktaş bunları atlatacaktır. Farkı kapatıp şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyoruz. Lig, uzun bir maraton. Beşiktaş takımı, geçen seneki performansın üstünde bir performansı gösterebilecek kabiliyette. Taraftarımız ve camiamız inanmaya devam etsinler. Beşiktaş bunları atlatacaktır." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A OPERASYON VAR"

Hakem kararları hakkında konuşan Emre Kocadağ "Hakemlerin artık vücut dillerinden, yapmak istediklerinden, Beşiktaş'ın önünü kesmeye çalıştıklarını anlıyoruz. Tabii biz de daha iyi oynamalıyız. Bu, bir bahane olmayacak. Bu hakemlere yapacak bir şey yok, eldeki malzeme bu. Bunu kabulleneceğiz ve iyi oynayacağız. Bu sene Beşiktaş'ın karşısında organize bir ekip var." diye konuştu.