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Spor

Emre Kocadağ: En az 4-5 takviye yapacağız

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki kura çekiminin açıklamalarda bulundu.

21 Haziran 2023 Çarşamba 16:29 - Güncelleme:
Emre Kocadağ: En az 4-5 takviye yapacağız
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"Beşiktaş ve Türk spor camiası için kuralar hayırlı olsun. İnşallah bu sene ülkemizi Avrupa'da iyi şekilde temsil etmek, Beşiktaş'ı Avrupa'da yaraşır şekilde mücadele etmek istiyoruz. İlk adım olarak kuralar çekildi. Uzun bir yol. Hedefimiz Konferans Ligi'nde final oynamak. Bununla alakalı elimizden geleni yapmaya başladık."

"ADAYLARDAN BİRİSİYİZ"

"Bizim geçen sene itibarıyla son dönemde yakaladığımız bir form ve iyi bir kadromuz var. 3 kulvarda da ciddi hedef koyduk. Şampiyonluk, en önemli ve birinci hedefimiz. Türkiye Kupası ve Konferans Ligi var. Takviyelerle birlikte Konferans Ligi'nin adaylarından birisiyiz. İki değerli kulübün galibiyle karşılaşacağız. Biz bu aşamaları geçmek için sahaya çıkacağız. Hangi rakip olursa olsun, Beşiktaş'ın hedefi Konferans Ligi'nde gruptan çıkıp finali zorlamak."

"HAZIRLIĞIMIZI YAPIYORUZ"

"Hazırlığımızı planlarımızı yapıyoruz. Halihazırda oturmuş bir kadromuz var. Devre arası takviyelerimiz hem bizi hem kamuoyunu tatmin etti. Beraber oynama alışkanlığı oluştu. Sene sonu takviyeleri ne olur diye çalışmalar yaptık. Hem teknik ekip hem sportif direktörümüz Ceyhun Bey yaptı. Elimizde alternatifli oyuncu grubu var transfer için. İddialı bir kadro olacağı için ince eleyip sık dokuyoruz. Hem mali şartlarımıza hem teknik ekibin şartlarına uyacak bir kadro oluşturacağız."

"EN AZ 4-5 TAKVİYE"

"Bizim kadromuz zaten, ikinci yarıyı lider bitirdi biliyorsunuz. Çok iyi, oturmuş bir kadro. Bu kadro üstüne teknik ekibin takviye istekleri var. Kadroyu büyük oranda korumak istiyoruz. 3 kulvarda mücadele edeceğiz. O anlamda alternatifli bir kadro kurmak istiyoruz. En az 4-5 takviye olacaktır."

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Tirana (Arnavutluk) - Dinamo Batumi (Gürcistan) eşleşmesi galibi oldu.

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