Emre Kocadağ: İnşallah dostluk çerçevesinde bir maç oynayacağız

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Beşiktaş, bu turda MKE Ankaragücü ile eşleşti. Kura çekiminin ardından siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Türkiye Kupası, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin de 100. Yıl vesilesiyle çok önemli bir hal aldı. Bizim için de bu yıl bu kupayı müzemize götürmek gerçekten önceliklerimizden biri. Şanlıurfaspor'a da teşekkür ediyoruz çok güzel bir mücadele sergilediler. Güzel bir maç oynadık, zorlu olmasına rağmen kazandık ve tur atladık. İnşallah Ankaragücü deplasmanına gidip orada da bu turu atlamak istiyoruz. Kupayı almak istiyoruz ve almak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH DOSTLUK ÇERÇEVESİNDE BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ"

Süper Lig'in ilk yarısında Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında yaşanan saha olaylarının hatırlatılması üzerine Kocadağ, "O dönem istenmeyen ve bizi üzen bir karşılaşma oldu. O dönem için de federasyon gerekli cezaları verdi. Az verdi, çok verdi bunun tartışmasını o zaman yaptık. Daha sonra Göztepe - Altay maçında yaşananlar var. Tabii bu olaylarda verilen cezalar tekrar yaşanmasını önüne geçebiliyor mu, geçemiyor mu, bunlar da çok büyük tartışma konuları. Bizim bir endişemiz yok. Beşiktaş Kulübü, Türkiye'nin en eski camiası, en büyük camialarından biri. Bizim için her deplasman, Türkiye'nin her köşesinde gidilecek ve oynanacak yerler bizim için endişe verici olmaz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ne mal olmuş, Türkiye'nin her şehrine mal olmuş bir takım, bir camia Beşiktaş. Bu anlamda Ankaragücü ile deplasmanda oynama noktasında bir endişemiz olmaz. Bizi dostluk çerçevesinde karşılayacaklarına, geçmiş dönemde yaşadığımız o talihsiz olayı unutturacaklarına eminim. Öyle bir hissiyat ve güven var içimde. O anlamda bizim bir endişemiz yok. İnşallah dostluk çerçevesinde bir maç oynayacağız" ifadelerini kullandı.