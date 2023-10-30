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Spor

Emre Kocadağ'dan başkan adaylığı cevabı: ''Her zaman hazırız!''

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep FK maçı sonrası başkanlı seçimi ve şampiyonluk şansıyla ilgili açıklama yaptı. Kocadağ başkan adaylığıyla ilgili olarak, 'Ben Beşiktaş camiasının üzerinde dolaşan kara bulutların farkındayım. Bunun dağılması için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye çalışan, şampiyonluğu iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız. Bugün bile, Beşiktaş 10 puan gerideyken hakemlerin yaptığı ortada. Elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız.' sözlerini kullandı.

30 Ekim 2023 Pazartesi 23:21 - Güncelleme:
Emre Kocadağ'dan başkan adaylığı cevabı: ''Her zaman hazırız!''
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep FK maçı sonrası başkanlı seçimi ve şampiyonluk şansıyla ilgili açıklamada bulundu.

Emre Kocadağ yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Beşiktaş olarak içinde bulunduğumuz talihsiz sürecin ardından beyaz bir sayfa açmak istiyoruz. Beşiktaş camiası 120 yıllık bir camia. Bu camianın ayağa kalması gereken unsurları var. Bu camianın ayağa kalkması için elimden geleni yapacam. Kapalı kapılar ardından lobi yapmaya çalışan, Beşiktaş'ın zarar görmesi için çalışan hepsinden bu camia olarak hesap soracağız. Biz, arkadaşlarımızla bereber ne gerekiyorsa yapacağız. Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz." dedi.

"BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI?"

"Başkanlığa aday mısınız?" sorusuna Kocadağ, "Ben Beşiktaş camiasının üzerinde dolaşan kara bulutların farkındayım. Bunun dağılması için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye çalışan, şampiyonluğu iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız. Bugün bile, Beşiktaş 10 puan gerideyken hakemlerin yaptığı ortada. Elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili ise, "Bu fark neden kapanmasın? 11 puan da kapanır, 15 puan da. Yeterki Beşiktaş'ın lobisi tekrar harekete geçsin Beşiktaş'ın önündeki engelleri kaldırma noktasında biz camia olarak bir araya gelelim." açıklamasını yaptı.

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