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Spor

Emre Kocadağ'dan Beşiktaş taraftarına transfer müjdesi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ yaptığı açıklama ile siyah-beyazlı taraftara transfer müjdesi verdi.

24 Haziran 2023 Cumartesi 11:08 - Güncelleme:
Emre Kocadağ'dan Beşiktaş taraftarına transfer müjdesi
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, kulübün transfer gündemiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da önemli başarılar elde etmek istediklerini belirten Kocadağ, adımlarını buna göre atacaklarını söyledi.

"YENİ SEZONDA HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Başarılı yönetici, transfer konusunda ellerinde geniş bir liste olduğunu ve son dönemde birkaç ismin üzerine yoğunlaştıklarını belirtti. Kocadağ, "Yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk. Yeni transferlerimiz olacak. Şu anda İspanya, İngiltere ve Almanya'da 10 numara oynayan bir oyuncu ile görüşmelerimiz sürüyor. Kulübü ile olan bonservis sorununu çözmeye çalışıyoruz" dedi.

"EN AZ 4-5 TAKVİYE OLACAK"

Emre Kocadağ, "Şampiyonluk, en önemli ve birinci hedefimiz. Türkiye Kupası ve Konferans Ligi var. Takviyelerle birlikte Konferans Ligi'nin şampiyonluk adaylarından birisiyiz. Hangi rakip olursa olsun, Beşiktaş'ın hedefi Konferans Ligi'nde gruptan çıkıp finali zorlamak. Çok iyi, oturmuş bir kadromuz var. Bu kadro üstüne teknik ekibin takviye istekleri var. Kadroyu büyük oranda korumak istiyoruz. 3 kulvarda mücadele edeceğiz. O anlamda alternatifli bir kadro kurmak istiyoruz. En az 4-5 takviye olacaktır" sözlerini kullandı.

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