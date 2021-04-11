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Spor

Emre Kocadağ'dan Ghezzal açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Beşiktaş'ın Erzurumspor'u 4-2 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

11 Nisan 2021 Pazar 23:45 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 23:45
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamaları:

"Stresli ve zor bir maç olmasını bekliyorduk. Erzurumspor için de, bizim için de önemli maçtı. Erzurumspor iyi mücadele etti. Sonuna kadar savaştılar. Onlara bundan sonraki maçlar için başarılar diliyorum."

"8 maç var. Şampiyonluk havasına girmek için erken. Final havasında oynayacağız. Her rakibin kendine göre bir hedefi var. Bu saygı çerçevesinde, tevazumuzu koruyarak her maçı final havasında oynayıp hedefe ulaşmak istiyoruz."

"Ghezzal'ın durumunu konuşmak için erken. Biz bu 8 maçı nasıl bitiririz, bunun hesabını yapıyoruz. Rachid gerçekten beklediğimiz katkıları veren bir oyuncu oldu. Çok ümitliydik. İnşallah sezon sonunda bizimle devam etmesi için elimizden geleni yapacağız."

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