Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge, Bodo-Glimt ve Lugano ile aynı gruba düşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

"FİNAL ZOR OLMAYACAKTIR"

Finalin kendilerine uzak olmadığını söyleyen Kocadağ, "Maçlarda sıkıntı yaşamazsa, kalitemizi ortaya koyabilirsek burada final oynamak çok zor olmayacaktır bizim için." dedi.

"BİR TÜRK TAKIMI ORADA OLMALI"

Finalin oynanacağı Yunanistan'daki Ayasofya Stadyumu'na değinen Kocadağ, "Bizim buradaki takımlardan hiçbir eksiğimiz yok ama şans faktörü de önemli. İnşallah şans yanımızda olur. Finalin oynanacağı yer de çok manidar; Ayasofya Stadyumu. Bir Türk takımının orada olması çok önemli olur. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile Yunanistan'da oynanacak bir Türk finali ihtimaline değinen Emre Kocadağ, "Ne olacağı belli olmaz. İnşallah yaşanır böyle bir final." dedi.

"SADECE BİZ CEZA ALDIK"

TFF'nin kendisine verdiği ceza hakkında da konuşan Emre Kocadağ, "TFF yetkilileri ile verilen ceza hakkında burada da konuştum. Bize Pendik maçından sonra verilmiş bir cevap var, biz bu cevaptan sonra bir açıklama yaptık. Sadece cezayı çeken biz olduk, hatayı yapanlar hiçbir ceza çekmedi. Bir camiayı temsil ediyoruz, kelimelerimizi doğru seçmeye çalışıyoruz. Maç tekrarı konusunda TFF'den herhangi bir cevap gelmedi henüz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMALARI

Son olarak transfer hakkında açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Yaptığımız transferler sanıyorum ki milli aradan sonra 11'e girmeye başlayacaklar. Bizim kalabalık bir kadromuz var. Ghezzal, Cenk dönecek daha. Bizim taraftarımızın keyifle izlemeye henüz vakit bulamadığı 4-5 tane oyuncu var ve bunlar henüz süre bulamadı. Takımın havasını bozmadan nokta atışı transfer yapmalıyız. Bugün Avrupa'da transfer kapanıyor, takip ettiğimiz oyuncular var." sözlerini sarf etti.