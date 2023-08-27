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Spor

Emre Kocadağ'dan sert açıklamalar: ''Üzülmeye devam edecekler''

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, gündemde çıkan iddialar hakkında açıklamada bulundu. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Emre Kocadağ, 'Şahsi hedefleri uğruna Beşiktaşımızın kaybetmesini bekleyenler ve bundan haz duyanlar üzülmeye devam edecekler.' dedi.

27 Ağustos 2023 Pazar 22:38 - Güncelleme:
Emre Kocadağ'dan sert açıklamalar: ''Üzülmeye devam edecekler''
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, gündemde çıkan iddialar hakkında açıklamada bulundu.

İşte Emre Kocadağ'ın sözleri:

"Bugün bir internet sitesinde; Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin resmi olmasa da görevi bıraktığı, şahsımın görevi devraldığı ve seçime gideceğimiz şeklinde yalan üzerine kurgulanmış bir haber yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasında bir rekabet varmış algısını oluşturarak; kulübümüzün çalışanlarını, sporcularını, ilişkide olduğumuz kurum ve kuruluşları tedirgine tmeye, şahsi menfaatleri için kulübümüze zarar vermeye çalışanlar bu emellerine asla erişemeyeceklerdir.

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