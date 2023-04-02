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Spor

Emre Kutalmış Ateşli, Çin'de madalya kazandı

Milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, Çin'de düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyatları için kota veren Grand Slam Şampiyonaları Serisi'nde gümüş madalya kazandı.

IHA2 Nisan 2023 Pazar 16:17 - Güncelleme:
Emre Kutalmış Ateşli, Çin'de madalya kazandı
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Milli taekwondocu Emre Kutalmış Ateşli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota veren Grand Slam Şampiyonları Serisi'nde gümüş madalya kazandı.

Geçtiğimiz yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle yapılamayan Grand Slam Şampiyonları Serisi, '2022' adıyla Çin'in Wuxi kentinde düzenlendi. Hafta içinde ilk olarak elemeleri geçmeyi başaran Emre Kutalmış Ateşli, sıkletlerinde en iyi 12 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda +80 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Grand Slam Şampiyonları Serisi, statü doğrultusunda her olimpik sıklette 1 sporcuya doğrudan olimpiyat oyunları kotası veriyor. Kendi içinde puanlama sistemi olan organizasyonda kota alan sporcular aralık ayında yapılacak 2023 Grand Slam Şampiyonları Serisi müsabakaları sonrasında belli olacak.

  • Emre Kutalmış Ateşli
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