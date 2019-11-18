Emre Malatya’da sahada

FENERBAHÇE’DE Emre Belözoğlu sevinci.A Milli Takım’ın Andorra ile oynadığı maç öncesinde sakatlığını riske etmemek için kamptan ayrılan tecrübeli futbolcu Sarı-Lacivertli takımın antrenmanlarına katıldı. Sağlık heyetinin kontrolünde çalışmalarını sürdüren ve hafta boyunca da yine kontrollü olarak antrenmanlara katılacak olan Emre Belözoğlu’nun pazar günü Süper Lig’de oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımdaki yerini alabileceği belirtildi. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın normal antrenman programı dışında özel çalışmalar da yapan Emre ile yakından ilgilendiği ve son anda bir terslik olmaması durumunda ilk 11’de sahaya süreceği ifade edildi. 39 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig’de 9 karşılaşmada sahaya çıkarken 1 gol kaydetti ve 3 de asiste imzasını attı.