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Emre Mor: Hedefim bu kez teknik direktör ile iyi anlaşmak

La Liga takımlarından Celta Vigo'da forma giyen Milli futbolcu Emre Mor, kariyeri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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La Liga'da Celta Vigo takımında forma giyen Milli futbolcu Emre Mor, kendisini iyi hissettiğini ve yeni teknik direktör Miguel Cardoso ile beyaz bir sayfa açacağını belirtti.

İspanyol basınına röportaj veren Emre Mor, ''Şu an kendimi iyi hissediyorum. Sezon başında bazı zorluklar yaşadım ama şimdi çok daha iyiyim. Hedefim bu kez teknik direktör ile iyi anlaşmak. Antrenmanlara odaklandım, diğer şeyleri kafama takmıyorum. Örneğin biri bana faul yaptığında artık sinirlenmeyeceğim. Ne antrenmanda ne de maçta artık sinirlenmeyeceğim. Hala çok gencim ve kendimi geliştirebilirim.'' diye konuştu.

''YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ÇOK SEVDİM''

Takımın yeni teknik direktörü Miguel Cardoso hakkında da konuşan 21 yaşındaki futbolcu, ''Futbolu çok iyi biliyor. Çok küçük detayları bile görebiliyor. Oynatma şeklini çok beğendim. Topla oynamamızı, futbol oynamamızı istiyor. Ben de bunu istiyorum. Geldiği için çok mutlu oldum. Beni çok geliştireceğine inanıyorum çünkü nasıl bir futbolcu olduğumu biliyor.'' sözlerini kullandı.

Bu sezon Celta Vigo'da iki kez kadro dışı bırakılan Emre Mor, La Liga'da sadece 5 maça çıkarken gol katkısında bulunamadı.

(Sporx)

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