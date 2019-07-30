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Emre Mor imzaya geliyor

Galatasaray'ın prensipte anlaştığı Emre Mor'un, Galatasaray'a imza atmak için Cuma günü Türkiye'ye geleceği bildirildi.

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G.Saray, Celta Vigo’dan Emre Mor’u satın alma opsiyonuyla kiraladı. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun cuma günü İstanbul’da olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Emre Mor’la başa çıkabilecek tek kişi Fatih Terim’dir. Bunu Emre’nin kendisi de biliyor” demişti.
 
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