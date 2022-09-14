Emre Mor krizi! Resmen ikiye bölündüler: Kimse anlam veremedi

Genç yaşında yıldızı parlayan Emre Mor, A Milli Takım'a 19 yaşında yükselmiş ve çok kısa süre içerisinde Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmişti. Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un yolunu tutan başarılı oyuncu daha sonrasında beklentilerin altında kalmış ve Celta Vigo'ya transfer olmuştu. Emre Mor'un düşüşü İspanya'da da devam ederken son olarak Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te yeniden yükselişe geçti ve 25 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'ye transfer oldu. Büyük beklentilerin olduğu milli yıldız ise bu kez tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'a takıldı.

EMRE MOR'U 11'DE GÖRMEK İSTİYORLAR

Sarı lacivertli taraftarlar ile Jorge Jesus, Emre Mor'un ilk 11'de oynaması konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. Tecrübeli teknik direktör 11'de oyuncuyu şans vermezken sarı lacivertli taraftarlar yetenekli futbolcunun oyuna 11'de başlamasını istiyor.

EMRE MOR'UN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sezon başında 2 milyon avro bonservis bedeliyle Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Emre Mor, Fenerbahçe'de çıktığı 8 maçta 2 gollük performans gösterdi. Emre Mor 5 maçta ilk 11 forması giydi.

Star Gazetesi