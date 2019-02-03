Galatasaray'ın Emre Mor transferine Yunus Akgün engeli

Transferde Semih Kaya, Emre Taşdemir, Kostas Mitroglou, Mbaye Diagne ve Christian Luyindama'yı kadrosuna katan Galatasaray, Emre Mor'u da neredeyse transfer etmek üzereydi. Yönetimin, Emre Mor'un kiralanması konusunda kulübü Celta Vigo ile her konuda anlaştığı öğrenildi. Emre Mor'un yarım sezon kiralanacağı ve oyuncunun da menajerinden müjdeli Galatasaray haberini beklediği kaydedildi.

FORMASI DA BASILDI

Fatih Terim, mali koşulları ve milli yıldızın hevesini görünce, ‘Olur’ raporu verdi. Atta Luyindama formasıyla birlikte Emre'nin forması da hazırlandı. Ancak, Yunus Akgün'ün Anderlecht'e transferi gerçekleşmeyince Terim'in Emre transferini veto ettiği kaydedildi. Terim'in Emre Mor'a vereceği süreyi Yunus Akgün'e vererek Akademi'den bir oyuncuyu daha Galatasaray'a armağan etmeye daha çok önem verdiği anlaşıldı.