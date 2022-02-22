Emre Mor ve Milli Takım sesleri! ''Söylenenlerin çok ötesinde bir futbolcu''

22 Şubat 2022 Salı 23:22 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 23:22

Genç yıldız Emre Mor futbol kariyerinin başında büyük bir yükseliş göstermiş ve ardından ise düşüşe geçmişti. Takım oyununda büyük sorun yaşayan genç yıldız son olarak Fatih Karagümrük'e transfer olmuştu. Teknik direktör Emre Mor hakkında övgü dolu sözler söyledi....

"EMRE MOR MİLLİ TAKIMI BEKLİYOR"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Emre Mor hakkındaki sözleri şu şekilde:

"Emre Mor, söylenenlerin çok üstünde bir futbolcu. O da Milli Takım'a gitmeyi çok istiyor. Çok etkilendiğim bir futbolcu. Dar alanda bu kadar rahat hareket eden bir oyuncu görmedim. "

KARAGÜMRÜK KARNESİ

Bu sezon Karagümrük'e transfer olan Emre Mor kırmızı siyahlılarda 18 maça çıktı. Ligde 1 gol atmayı başaran 24 yaşındaki oyuncu Türkiye Kupası'nda da 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.