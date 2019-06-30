Emre Mor'a İngiltere'den 3 birden talip çıktı

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'da forma giyen A Milli oyuncumuz Emre Mor'un geleceği belirsizliğini korurken sürpriz bir transfer iddiası geldi! Celta Vigo'nun disiplinsiz davranışları nedeniyle elden çıkarmak istediği 21 yaşındaki futbolcuya, İngilizler talip oldu

The Sun'da yer alan habere göre, İngiltere'de Emre Mor transferi için bir yarış başladı. Premier Lig'in yeni takımlarından, Norwich, Aston Villa ve Sheffield United, Emre Mor'un transferi için devreye girdi.

13 milyon euro bedelle alınan ve Celta Vigo tarihinin en pahalı ikinci transferi olan Emre Mor, yeni sezon planlamasında yer almazken; İspanyol ekibi oyuncusunu yüksel bir bedelle satmaya çalışıp minimum zarar etmenin yollarını arıyor.

Celta Vigo'da 39 maça çıkan Emre Mor, 1 gol atarken, 3 asist yapma başarısı gösterdi.

(Sporx)